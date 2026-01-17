Cimiteri comunali rinnovato l’accordo di collaborazione scientifica con il dipartimento di Architettura
Il Comune ha rinnovato l’accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Architettura dell’università, focalizzato sui cimiteri comunali. L’obiettivo è promuovere studi e interventi che contribuiscano alla conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile di questi spazi. L’accordo rafforza la collaborazione tra istituzioni e mondo accademico, favorendo un approccio tecnico e culturale nell’ambito della tutela e riqualificazione dei cimiteri comunali.
Rinnovato l’accordo di collaborazione scientifica tra il Comune e il dipartimento universitario di Architettura in merito ai cimiteri. Lo annunciano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Salvatore Orlando, che hanato l’approvazione dell’intesa. “L’estensione e il rinnovo dell’Accordo di collaborazione scientifica e didattica - dicono - rappresentano un passo decisivo verso una gestione più moderna, strutturata e trasparente del sistema cimiteriale cittadino”. "Grazie a questa collaborazione istituzionale – proseguono Lagalla e Orlando – il Comune potrà disporre di un quadro informativo unico e aggiornato sulla consistenza dei manufatti cimiteriali, attraverso strumenti digitali avanzati come il sistema Gis, la digitalizzazione dei registri storici e l’implementazione di sistemi di documentazione e consultazione innovativi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
