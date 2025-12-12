Parco regionale dei Castelli Romani Collaborazione scientifica tra il Parco e il Cnr Iret Accordo tra le parti

Il Parco regionale dei Castelli Romani ha avviato una collaborazione scientifica con il CNR IRET, sancita da un protocollo d'intesa. Questa partnership mira a promuovere studi e progetti condivisi per la tutela e la valorizzazione del territorio, favorendo un approccio integrato alla ricerca e alla gestione ambientale nell'area dei Castelli Romani.

Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – Boccali: «Il protocollo d’intesa stipulato tra l’Ente Parco e il CNR IRET L'articolo Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it Pomezia- Castelli Romani, visite e camminate gratuite organizzate dal Parco Regionale dei Castelli - Quello in arrivo sarà un fine settimana ricco di iniziative per i Castelli Romani. meridiananotizie.it Da Villa Barattolo la scoperta dei Castelli Romani sotto le lenti dell’antropologa Giusi Bollati | Rocca di Papa, Parco dei Castelli Romani - Sabato 6 dicembre, a Villa Barattolo, sede del Parco Regionale dei Castelli Romani a Rocca di Papa, si è svolto un incontro curato da Giusi Bollati, antropologa e guida ambientale escursionistica, dal ... castellinotizie.it ???? 21 DICEMBRE, SOLSTIZIO D’INVERNO A MARCELLINA Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili vi invita a celebrare insieme la suggestione della luce del solstizio che accende il Cammino verso una nuova stagione. ? Ci vediamo a Marcellina, - facebook.com facebook © Cronachecittadine.it - Parco regionale dei Castelli Romani. Collaborazione scientifica tra il Parco e il Cnr Iret. Accordo tra le parti

MtB ai Castelli Romani su per Monte Cavo e discesa dai TRAIL

Video MtB ai Castelli Romani su per Monte Cavo e discesa dai TRAIL Video MtB ai Castelli Romani su per Monte Cavo e discesa dai TRAIL