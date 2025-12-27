Tempo di lettura: 3 minuti Credito d’imposta, Zes Agricola, lavoro occasionale e Tea rappresentano segnali positivi, ma la legge di Bilancio continua a mancare di misure strutturali e di una strategia di medio-lungo periodo capace di dare certezze alle imprese agricole. È il giudizio di Cia-Agricoltori Italiani Campania sulla manovra approvata prima di Natale in Senato e che recepisce alcuni correttivi fortemente sollecitati dalla Confederazione ma non riesce a colmare le criticità di fondo di un settore che, in Campania più che altrove, è chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse: dalla tenuta del reddito alla competitività delle filiere territoriali, fino al ricambio generazionale e alla salvaguardia delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Manovra Finanziaria 2026 : Cia Agricoltori Italiani Campania, accolti correttivi ma manca visione politica

