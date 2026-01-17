Chiesa Juventus l’idea di Spalletti è chiarissima | ecco quale ruolo avrebbe l’esterno in caso di arrivo a Torino Cosa filtra dalla Continassa

L’eventuale arrivo di Federico Chiesa alla Juventus è al centro delle riflessioni tecniche di Spalletti. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla Continassa, l’allenatore ha già delineato un ruolo preciso per l’esterno, che potrebbe adattarsi alle esigenze della squadra e alle caratteristiche del giocatore. In questo articolo, analizziamo le possibili implicazioni tattiche e il contesto attuale del trasferimento.

Chiesa Juventus, l’idea di mister Spalletti sul ruolo del figlio d’arte è chiarissima. Vediamo insieme che cosa filtra dalla Continassa in queste ore. La Juventus definisce le sue priorità tecniche e lo fa attraverso le parole inequivocabili della sua guida tecnica, tracciando una linea netta per il futuro immediato. Luciano Spalletti è stato infatti chiarissimo in conferenza stampa, delineando una strategia che mette al centro il talento già presente in rosa piuttosto che i ritorni nostalgici. Il mister ha detto esplicitamente che intende tutelare Yildiz, confermando una chiave di lettura che l’esperto di mercato Alfredo Pedullà aveva già raccontato con un retroscena lo scorso 6 gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

