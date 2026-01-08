Chiesa Juventus l’esterno spinge per tornare | il prezzo fissato dal Liverpool e cosa filtra dalla Continassa

Federico Chiesa desidera tornare alla Juventus, esprimendo la volontà di riavvicinarsi ai bianconeri. Il club inglese, attuale proprietario del suo cartellino, ha stabilito un prezzo di vendita, mentre a Torino si monitorano le possibilità di reintegro. La trattativa, ancora in fase embrionale, prevede diverse variabili e aspetti da definire, con attenzione ai dettagli economici e alle strategie di mercato.

Chiesa Juventus, il ragazzo spinge per tornare a Torino: vediamo il prezzo fissato dal Liverpool e che cosa filtra dalla Continassa. La Juve continua a lavorare incessamente per regalare un colpo ad effetto ai propri tifosi in questa finestra invernale. Il nome che scalda maggiormente l'ambiente è sempre quello di Federico Chiesa, ormai ai margini del progetto tecnico inglese. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, si registra una svolta decisiva nella volontà del calciatore: il classe 1997 ha iniziato concretamente a pensare a un possibile ritorno in Italia. Un cambio di rotta significativo rispetto alla scorsa estate, quando l'ex viola aveva rifiutato ogni destinazione pur di giocarsi le sue carte in Premier League.

