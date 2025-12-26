Spalletti può sorridere: la Juve ha vinto 11 delle ultime 13 partite dell’anno solare in Serie A dal 2012. Ecco contro chi gli unici passi falsi. La Juventus si approccia alla sfida contro il Pisa forte di una statistica storica che ne sottolinea la capacità di chiudere gli anni solari in bellezza. Analizzando il percorso dal 2012 ad oggi, i bianconeri hanno dimostrato una solidità impressionante nelle partite che precedono la sosta invernale o che concludono il mese di dicembre. I bianconeri infatti vinto 11 delle ultime 13 partite dell’anno solare di Serie A, raccogliendo per il resto solo un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti può sorridere: il trend della Juve può consolidare i bianconeri in posizioni alte in classifica. Ecco l'unica squadra che ha ostacolato la Vecchia Signora

#Juventus - #Spalletti recupera #McKennie ma non #Conceicao: il portoghese out per la gara contro il Pisa. I bianconeri, come successo con Napoli e Bologna, partiranno direttamente domattina per la trasferta toscana @GiokerMusso x.com

IL PISA PUÒ SORRIDERE ,SABATO 27 DICEMBRE ,IN DIFESA ALLA JUVENTUS TORNA KOOP facebook