Spalletti può sorridere | il trend della Juve può consolidare i bianconeri in posizioni alte in classifica Ecco l’unica squadra che ha ostacolato la Vecchia Signora

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti può sorridere: la Juve ha vinto 11 delle ultime 13 partite dell’anno solare in Serie A dal 2012. Ecco contro chi gli unici passi falsi. La Juventus si approccia alla sfida contro il Pisa forte di una statistica storica che ne sottolinea la capacità di chiudere gli anni solari in bellezza. Analizzando il percorso dal 2012 ad oggi, i bianconeri hanno dimostrato una solidità impressionante nelle partite che precedono la sosta invernale o che concludono il mese di dicembre. I bianconeri infatti vinto 11 delle ultime 13 partite dell’anno solare di Serie A, raccogliendo per il resto solo un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

