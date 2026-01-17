Chiesa colma di gente per l' ultimo saluto a Paul | La tua anima non smetterà mai di brillare

Sabato 17 gennaio, nella chiesa di San Francesco a Pordenone, si è svolto l’ultimo saluto a Paul Nana Ampong, il quindicenne deceduto improvvisamente mentre giocava a calcio. La cerimonia, caratterizzata da momenti di raccoglimento e canti della comunità ghanese, ha riunito numerosi presenti, testimoniando il forte affetto e la tristezza per la perdita del giovane. Un momento di commozione collettiva che ha onorato la memoria di Paul.

L'ultimo saluto a Paul Nana Ampong, il quindicenne di Pordenone morto per un malore mentre giocava a calcio con gli amici, si è svolto nella giornata di sabato 17 gennaio nella chiesa di San Francesco tra suoni e canti della comunità ghanese. La città ha voluto ricordarlo così: con il suo sorriso, la sua ambizione, la sua passione per il calcio, essendo stato tesserato nel Torre. Il primo gesto toccante arriva proprio dai suoi compagni di squadra. Mentre la chiesa si riempiva di gente, hanno deciso di lasciare la sua maglia sopra la bara bianca. Un tocco dal colore viola che non fa che rimarcare questo suo legame con il mondo del pallone.

