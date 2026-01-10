L’ultimo saluto ad Aurora Livoli | La violenza ha eclissato il sole nella tua vita

Oggi, nella chiesa di San Giovanni Battista, si è svolto l’ultimo saluto ad Aurora Livoli, ricordata da molti con una rosa bianca. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento, testimoniando il dolore collettivo per la perdita. La violenza ha oscurato la sua vita, lasciando un vuoto che rimarrà nei ricordi di chi l’ha conosciuta.

Una chiesa di San Giovanni Battista gremita, e in cui in molti stringevano una rosa bianca, ha accolto questa mattina Aurora Livoli per l'ultimo saluto. Un addio accompagnato da grande commozione, da lunghi silenzi interrotti solo dal pianto dei tantissimi che hanno voluto darle il loro ultimo.

Il funerale di Aurora Livoli, uccisa a 19 anni a Milano: "Violenza che lascia senza fiato" - L'addio alla 19enne originaria di Latina sabato mattina a Monte San Biagio, il comune in provincia di Latina dove la 19enne viveva con la famiglia ... milanotoday.it

Il lutto e il dolore, i funerali di Aurora Livoli - Monte San Biagio ha vissuto la sua giornata più difficile, quella del silenzio e del dolore collettivo. h24notizie.com

