Lunedì 15 dicembre 2025, nella chiesa di San Pio X a Fano, si è svolto l’ultimo saluto a Roberto Ansuini. Numerosi cittadini si sono riuniti per rendere omaggio al dottor Ansuini, che ha lasciato un’impressione duratura nella comunità. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione e riconoscimento per la figura da lui incarnata.

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, l'ultimo saluto a Roberto Ansuini nella chiesa di San Pio X Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 15 dicembre 2025 - C'è stato un mare di gente, in questi giorni, che ha voluto salutare il dottor Roberto Ansuini. Un flusso silenzioso e continuo, prima in camera mortuaria, poi stamattina al funerale, come se Fano avesse sentito il bisogno di esserci tutta. Di fermarsi, di sostare, di dire grazie a un uomo che per anni aveva fatto lo stesso con gli altri. LA BARA, I SEGNI DI UNA VITA. Dentro la chiesa di San Pio X, al Poderino, una chiesa che per forma e vocazione richiama la tenda biblica, capace di accogliere un popolo intero, sulla bara c'erano le gerbere arancioni, le rose rosse e la Bibbia.