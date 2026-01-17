Chiellini a DAZN | Oggi un banco di prova importante Mercato? Siamo vigili ma non è facile rinforzare un gruppo che sta dando risposte e risultati

Giorgio Chiellini ha commentato a DAZN l’importanza della giornata come un momento di verifica per la squadra. Ha inoltre sottolineato come il mercato rappresenti una sfida, poiché è difficile trovare rinforzi in un gruppo che ha già dimostrato solidità e ottenuto risultati soddisfacenti. La sua testimonianza riflette l’attenzione e la cautela del club nel mantenere un equilibrio tra esigenze di crescita e stabilità.

Chiellini a Dazn: "Di Spalletti mi ha colpito la sua genialità, in campo e fuori. Non è facile rinforzare un gruppo che sta crescendo, dando risposte e risultati" - Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini, a Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni pre Cagliari- tuttojuve.com

Juventus, Chiellini: "Colpito dalla genialità di Spalletti, non sarà facile rinforzarsi" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Cagliari: "Dopo. tuttomercatoweb.com

#Bonucci a #RadioTV #SerieA #Juventus #Buffon #Chiellini #Barzagli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.