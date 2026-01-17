Chiellini a DAZN | Oggi un banco di prova importante Mercato? Siamo vigili ma non è facile rinforzare un gruppo che sta dando risposte e risultati
Giorgio Chiellini ha commentato a DAZN l’importanza della giornata come un momento di verifica per la squadra. Ha inoltre sottolineato come il mercato rappresenti una sfida, poiché è difficile trovare rinforzi in un gruppo che ha già dimostrato solidità e ottenuto risultati soddisfacenti. La sua testimonianza riflette l’attenzione e la cautela del club nel mantenere un equilibrio tra esigenze di crescita e stabilità.
Chiellini a DAZN: «Oggi un banco di prova importante. Mercato? Siamo vigili, ma non è facile». Le dichiarazioni del dirigente pre Cagliari Juve. Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Cagliari e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. GRUPPO – « Un episodio, penso a Juve-Lecce, dove c’erano stati commenti spiacevoli,la squadra ha dimostrato compattezza e poi sfociato in quell’abbraccio dopo il goal di Jonathan contro il Sassuolo. C’era stato del gossip, notizie che escono. Dopo la sconfitta di Napoli la squadra è cresciuta, sono entrati nelle rotazioni nuovi giocatori, siamo contenti e sappiamo quanto sia difficile la partita di stasera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
