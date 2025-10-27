Sarri a DAZN | È da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene Basic ci sta dando una grossa mano L’incontro con Fabiani…

Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha risposto presente. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo per questo». PRESTAZIONE – «Nelle ultime quattro partite con una media di sette assenze abbiamo fatto otto punti. E’ da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene». ISAKSEN – «Si vedeva che in allenamento era in crescita, ma non pensavamo che poteva essere già in questa condizione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri a DAZN: «È da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene. Basic ci sta dando una grossa mano. L’incontro con Fabiani…»

