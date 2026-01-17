Chiara Ferragni ha deciso di parlare dopo la sentenza | Fedez è scappato nel momento peggiore

Da metropolitanmagazine.it 17 gen 2026

Dopo la recente sentenza, Chiara Ferragni ha scelto di parlare pubblicamente, lontano dai riflettori televisivi italiani. In un’intervista approfondita a Paris Match, la influencer ha condiviso il suo punto di vista, affrontando temi delicati con sincerità e senza filtri. Questa testimonianza rappresenta una riflessione autentica su un momento complesso, offrendo uno sguardo diretto sulla sua posizione e sulle sue emozioni.

Chiara Ferragni ha deciso di parlare e o ha fatto lontano dai riflettori della televisione italiana e  scegliendo un’intervista lunga, densa e senza filtri, concessa a  Paris Match. Un racconto che arriva dopo due anni di silenzio quasi totale, fatta eccezione per una breve apparizione a  Che Tempo Che Fa  nel marzo del 2024, durante la quale aveva evitato qualsiasi riferimento diretto allo scandalo e alla sua vita privata. Questa volta, invece,  Ferragni ha messo insieme tutti i pezzi: la tempesta giudiziaria, il crollo mediatico, la solitudine e la fine del matrimonio Ferragni racconta la separazione come un ulteriore colpo arrivato nel momento peggiore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

