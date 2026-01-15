Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza e parla di Fedez ingenuità e di ciò che farà dopo
Dopo due anni di silenzio, Chiara Ferragni si è finalmente espressa in merito alla sentenza che l’ha prosciolta dalle accuse relative al caso Pandoro Gate. Nel suo intervento, la influencer ha affrontato temi come Fedez, l’ingenuità e i progetti futuri, offrendo una narrazione sincera e rispettosa di un periodo complesso. La sua dichiarazione rappresenta un momento di chiarezza e di riflessione dopo un lungo percorso giudiziario.
Dopo due anni di attesa e silenzi, Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta dopo la sentenza che l’ha prosciolta dalle accuse per il cosiddetto Pandoro Gate. In un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale ripercorre l’ultimo periodo della sua vita, tra errori e accuse, sottolineando di essersi sentita “abbandonata” da alcune persone, tra cui l’ex marito, Fedez. Ha sottolineato che festeggerà, ma pian piano racconterà cosa sono stati gli ultimi due anni per lei, quindi le sue dichiarazioni sulla vicenda non si fermeranno a questa intervista. Chiara #Ferragni assolta per il caso #Pandoro: “È finito un incubo, riprendo in mano la mia vita”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento
Leggi anche: Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Fedez? Ho sofferto moltissimo. In tanti sono spariti”
Chiara Ferragni, la prima intervista (dopo anni): Fedez mi ha abbandonata nel momento del bisogno. Dopo la sentenza, una festa a casa; Pandoro gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa: un mese fa era sul Lago di Como al Villa d’Este; «È tranquilla e fiduciosa»: Chiara Ferragni oggi rompe il silenzio; Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento.
Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza e parla anche di Fedez - Chiara Ferragni si racconta dopo la sua assoluzione e la separazione da Fedez. bigodino.it
Chiara Ferragni assolta nel Pandoro Gate, Fabio Damato rompe il silenzio/ Stoccata velenosa - Chiara Ferragni prosciolta: il tribunale archivia il Pandoro Gate ma Fabio Damato rompe il silenzio, ecco cos'ha rivelato. ilsussidiario.net
Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento - Per l'ex manager dell'influencer era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi. today.it
#Pandorogate Chiara #Ferragni è stata prosciolta dai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Era imputata per truffa aggravata, per presunti messaggi ingannevoli sui social. Commossa ha ringraziato i suoi legali e i suoi follower. facebook
Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: "Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l'addio nel mio momento di bisogno" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.