Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza e parla di Fedez ingenuità e di ciò che farà dopo

Dopo due anni di attesa e silenzi, Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta dopo la sentenza che l’ha prosciolta dalle accuse per il cosiddetto Pandoro Gate. In un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale ripercorre l’ultimo periodo della sua vita, tra errori e accuse, sottolineando di essersi sentita “abbandonata” da alcune persone, tra cui l’ex marito, Fedez. Ha sottolineato che festeggerà, ma pian piano racconterà cosa sono stati gli ultimi due anni per lei, quindi le sue dichiarazioni sulla vicenda non si fermeranno a questa intervista. Chiara #Ferragni assolta per il caso #Pandoro: “È finito un incubo, riprendo in mano la mia vita”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

