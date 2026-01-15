Chiara Ferragni dopo la sentenza | Fedez? Ho sofferto moltissimo In tanti sono spariti

Dopo la sentenza del Tribunale di Milano che l’ha prosciolta, Chiara Ferragni torna a parlare del suo percorso. In un’intervista, ha condiviso le difficoltà vissute, menzionando anche il dolore causato dalla lontananza di alcune persone. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla resilienza e sulla capacità di ripartire, dopo momenti di sofferenza e perdita.

Chiara Ferragni ricomincia a vivere dopo la sentenza pronunciata mercoledì 14 gennaio dal Tribunale di Milano che l’ha prosciolta dall’accusa . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Fedez? Ho sofferto moltissimo. In tanti sono spariti” Leggi anche: Ferragni, l'intervista dopo il proscioglimento: «In tanti sono spariti, per Fedez ho sofferto tantissimo. Ora posso rinascere» Leggi anche: "In tanti sono spariti, ho sofferto tantissimo": la verità di Chiara Ferragni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni: Sono stata molto ingenua, sono umana anch'io. Sono scoppiata a piangere alla sentenza; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia. Chiara Ferragni, clamoroso: un risarcimento milionario dopo il Pandoro Gate. Ecco la verità - Chiara Ferragni è stata prosciolta nel Pandoro Gate, ma il vero nodo ora è un altro: può chiedere un risarcimento? donnaglamour.it

Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno” - In un’intervista affida uno sfogo durissimo sull’ex marito: “Ho sofferto tantissimo, se ne è andato quando ... fanpage.it

“Sono stata ingenua. Fedez? Nel momento del bisogno, mi sono sentita abbandonata”: Chiara Ferragni parla dopo il Pandoro Gate - Dopo la sentenza sul Pandoro Gate, Chiara Ferragni si confessa al Corriere della Sera: tra la vicenda giudiziaria e la separazione da Fedez. donnaglamour.it

#Milano Il proscioglimento di #ChiaraFerragni nel caso “Pandoro gate”. L’influencer era imputata per truffa aggravata. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo che Ferragni si era impegnata a versare risarcimenti importanti e donazioni. I suoi ringraziament facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.