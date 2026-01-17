Addio a Rocco Commisso il presidente della Fiorentina è morto a 76 anni

È deceduto a 76 anni Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, noto per il suo impegno nel calcio italiano. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, Commisso ha guidato con dedizione il club viola. La società affida ora a suo figlio Joseph il compito di continuare la sua eredità e i progetti avviati nel corso degli anni.

La grande famiglia della Fiorentina piange la scomparsa del suo papà. Presidente dei Gigliati dal 6 giugno del 2019, l'imprenditore Rocco Commisso, nato in Italia e naturalizzato statunitense, era un uomo al quale tutti, sulle sponde dell'Arno, volevano bene. «Chiamatemi Rocco», disse il giorno del suo insediamento. E da allora così è stato. Trasferitosi a dodici anni da Marina di Gioiosa Ionica in Pennsylvania per seguire il padre falegname, Rocco Benito Commisso (questo il suo nome completo) si sposta l'anno dopo a New York, nel Bronx, dove studia alla Mount Saint Michael Academy. Qui, grazie alle buone doti da calciatore, si aggiudica una borsa di studio per la prestigiosa Columbia University dove studia con risultati eccellenti.

