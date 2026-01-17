rocco commisso morto a 76 anni il presidente della fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto all’età di 76 anni. La società viola ha confermato la sua scomparsa attraverso un comunicato ufficiale. Commisso ha ricoperto un ruolo importante nel club, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della squadra nel corso degli anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la Fiorentina e i suoi tifosi.

È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Lo comunica la società viola in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Sin da ragazzo appassionato di calcio, Commisso il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club della seconda divisione nordamericana di calcio, e il 6 giugno 2019 diventa ufficiale l’acquisto della squadra di calcio della Fiorentina. Il comunicato del club. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. 🔗 Leggi su Lapresse.it

