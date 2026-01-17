Rocco Commisso morto a 76 anni il presidente della Fiorentina
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto all’età di 76 anni. La società viola ha confermato la sua scomparsa attraverso un comunicato ufficiale. Commisso ha ricoperto un ruolo importante nel club, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della squadra nel corso degli anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la Fiorentina e i suoi tifosi.
È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Lo comunica la società viola in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Sin da ragazzo appassionato di calcio, Commisso il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club della seconda divisione nordamericana di calcio, e il 6 giugno 2019 diventa ufficiale l’acquisto della squadra di calcio della Fiorentina. Il comunicato del club. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente
Leggi anche: Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto
Rocco commisso, morto il presidente della Fiorentina: aveva 76 anni; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente; È morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni; Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina si è spento negli Stati Uniti all'età di 76 anni.
Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com
Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente - La Fiorentina ha annunciato con un triste comunicato la morte del presidente Rocco Commisso, che rilevò il club nel 2019 ... fanpage.it
Rocco Commisso, chi era: emigrato dalla Calabria a 12 anni, il successo con Mediacom, l'amore per il calcio e la Fiorentina - Il presidente della Fiorentina è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo nella ... ilmessaggero.it
A 76 anni è morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina. Nella notte ha.. #commisso
È morto il presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso. L'annuncio tramite i canali social del club. Commisso aveva 76 anni ed era in cura per una grave malattia. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, era poi emigrato in America - facebook.com facebook
#Calcio Addio a Rocco #Commisso. Il proprietario della #Fiorentina se ne è andato nella notte negli Stati Uniti "dopo un prolungato periodo di cure". Aveva 76 anni. A darne notizia la famiglia con un comunicato, attraverso il sito del club viola #roccocommis x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.