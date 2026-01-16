La Spezia studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno | è gravissimo Fermato un diciannovenne ha portato l' arma da casa

A La Spezia, un giovane di 18 anni è stato gravemente ferito durante una lezione presso l’istituto «Chiodo-Einaudi». Un compagno di 19 anni, armato di un coltello portato da casa, lo ha colpito al torace e alla milza. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e familiari, sottolineando la gravità di episodi di violenza in ambito scolastico.

L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa. La vittima operata per tre ore: «È in pericolo di vita» Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente dell'aggressione, e hanno recuperato l'arma utilizzata: un lungo coltello da cucina che l'aggressore si era portato da casa. Al 19enne potrebbe per questo essere contestato il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

