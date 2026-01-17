Chi è l’ex fidanzata di Raniero Monaco di Lapio Mirela Kovacevic | Ho sofferto molto quando è finita

Mirela Kovacevic è l’ex fidanzata di Raniero Monaco di Lapio, conosciuta durante la partecipazione al Grande Fratello 7. La loro relazione ha suscitato interesse, e Raniero ha condiviso di aver sofferto molto alla fine della storia. La loro storia rappresenta un capitolo importante nella vita di entrambi, segnato da emozioni profonde e ricordi significativi.

Raniero Monaco di Lapio ha parlato spesso della storia d’amore con l’ex Mirela Kovacevic. I due si conobbero proprio durante la loro esperienza all’interno del Grande Fratello 7. La passione divampò immediata ed è durata 6 anni: “ L’avevo vista un anno prima, facendo il barman in Sardegna. Il tempo di notarla ed era sparita. Quando entrai nella casa, eccola lì seduta. Le dissi: “Finalmente ti ho trovato”. Sei anni di grande amore. Anche se ho sofferto molto quando ci siamo lasciati, e una parte di me l’amerà sempre, ho saputo trasformare quel dolore in forza. Merito dell’Actors Studio. Fare l’attore ti costringe a guardarti dentro, e lì allo Studio ho proprio fatto analisi, partendo dalle cose dell’infanzia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

