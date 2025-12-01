L'intervista al grande tennista, morto oggi a 92 anni: «A Dio credo solo quando serve. Sono stato lasciato da tutte le donne che ho amato. Lam ia partita della vita? La semifinale del Roland Garros vinta con Roy Emerson nel 1964». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quando Pietrangeli diceva: «Spero di morire nel sonno. Panatta era un fratello, ho sofferto quando mi ha tradito. Ho avuto 4 grandi amori»