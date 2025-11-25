Nel libro La distanza che ci unisce una madre e un figlio raccontano la rinascita dopo lunghi anni segnati da aggressioni e incomprensioni

A d aggredire le donne non sono soltanto mariti o compagni, ma anche i propri figli, con un boom di vittime over 65: lo attestano i dati raccolti nel report dello Sportello Donna dell’Ospedale San Camillo di Roma, gestito dalla cooperativa sociale Be Free, mediante psicologhe, assistenti sociali e counselor attive 24 ore su 24. Donne Leader in Sanità, l’impegno contro la violenza di genere per il 25 novembre X Leggi anche › Rai 1 celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi I dati allarmanti della violenza domestica compiuta dai figli. Il fenomeno è in costante aumento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel libro "La distanza che ci unisce" una madre e un figlio raccontano la rinascita dopo lunghi anni segnati da aggressioni e incomprensioni

