C’è una discrepanza con gli altri lavoratori

Le organizzazioni sindacali rappresentative del settore idrico hanno richiesto e ottenuto un confronto con la direzione e la presidenza dell’Apm. In questa occasione, sono stati sollevati temi relativi alle differenze nelle condizioni di lavoro, come ad esempio la questione dei parcheggi gratuiti riservati ai dirigenti, evidenziando una discrepanza rispetto agli altri lavoratori.

"Come organizzazioni sindacali rappresentative del personale del servizio idrico abbiamo chiesto e ottenuto un confronto con direzione e presidenza dell'Apm", dichiarano Andrea Coppari della Filctem Cgil, Giuliano Caracini della Femca Cisl (foto) e Manuel Broglia della Uiltec sui parcheggi gratis per i dirigenti della municipalizzata. "In alcun modo la decisione in oggetto è stata condivisa o concertata con le nostre organizzazioni o con la rappresenta sindacale unitaria interna – affermano –, abbiamo anzi evidenziato la discrepanza con il trattamento di lavoratrici e lavoratori dell'azienda che tutti i giorni per recarsi al lavoro devono pagare il parcheggio.

