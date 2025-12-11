It | Welcome to Derry cambia le origini di Pennywise? La discrepanza con il film del 2017

L'episodio 7 di It: Welcome to Derry ha sollevato curiosità tra i fan, evidenziando potenziali discrepanze con il film del 2017 diretto da Andy Muschietti. La narrazione e le origini di Pennywise sembrano differire, alimentando discussioni sulla coerenza tra le due opere e sulle scelte narrative adottate nello spin-off.

L' episodio 7 di It: Welcome to Derry ha attirato l'attenzione dei fan più attenti per un possibile problema di continuity con il film It del 2017 diretto da Andy Muschietti. La serie prequel, ambientata agli inizi del Novecento, sembra infatti collocare in modo molto preciso l'origine dell'aspetto di Pennywise il Clown, suggerendo che It adotti questa forma solo dopo un evento specifico. Una scelta narrativa che, però, appare difficile da conciliare con quanto mostrato nel film, dove la figura del clown sembrava già presente in rappresentazioni molto più antiche. Il punto non è l'esistenza di It, che resta un'entità ancestrale e preumana in entrambe le opere, ma il momento in cui assume l'iconografia di Pennywise, uno degli elementi centrali dell'immaginario della saga.

