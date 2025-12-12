Landini isolato | Non scioperiamo con gli altri sindacati ma per i diritti dei lavoratori

Oggi il fronte sindacale si presenta diviso: mentre la Cgil sciopera contro la manovra, Cisl e Uil restano ferme. Landini sottolinea che l'azione è mirata a tutelare i diritti dei lavoratori, evidenziando la mancanza di unità tra i principali sindacati. La giornata segna una frattura nel fronte sindacale italiano, con posizioni divergenti sulle strategie di protesta.

Il fronte sindacale oggi non si è compattato. Sciopera la Cgil contro la manovra ma non la Cisl e la Uil. La scelta intrapresa, però, è ribadita dal segretario Maurizio Landini: "Noi coerentemente stiamo portando avanti quello che unitariamente abbiamo chiesto. Credo che fare il sindacato significa questo. E se sto ai giudizi anche delle altre organizzazioni, scendono in piazza anche loro dicendo che su fisco, pensioni e sanità le cose non vanno bene". "Siccome tutti sostengono che va fatta la riforma delle pensioni" e che la situazione "stia peggiorando, che la sanità pubblica non funziona, che il fisco lo pagano solo i lavoratori dipendenti, che i salari non stanno aumentando, che la precarietà sta crescendo e che i giovani se ne vanno dal Paese, noi non possiamo guardare a guardare quello che succede".