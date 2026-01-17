C’è Posta per Te stasera 17 gennaio | Emma e Stefano De Martino ospiti

Stasera, 17 gennaio, torna su Canale 5 il programma “C’è Posta per Te” con Maria De Filippi. L’episodio vede tra gli ospiti Emma e Stefano De Martino. La trasmissione propone storie di vita e emozioni, offrendo uno spazio di confronto e condivisione. Appuntamento alle ore 21.20 per scoprire cosa riserva questa nuova puntata del popolare show televisivo.

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d'amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine.

