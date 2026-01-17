C’è Posta per te | Stefano De Martino e Emma la reunion che tutti aspettano stasera

Ogni sabato De Filippi chiama due ospiti per fare una sorpresa ai telespettatori. Stasera ci saranno Emma Marrone e Stefano De Martino: grande attesa da parte dei fan che rivedranno la coppia di ex insieme. In realtà, molto probabilmente, i due non avranno alcuna interazione, perché ci saranno in due momenti diversi, nonostante ciò, coloro che li rivogliono insieme non vedono l’ora di rivederli nello stesso luogo e soprattutto su Canale 5: dove tutto è iniziato. Sembrerebbe anche che sia proprio questo il motivo per cui Emma abbia detto di no quando De Martino l’ha invitata per lo speciale Lotteria di Affari Tuoi, lo scorso 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

