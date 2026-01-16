Stefano De Martino ed Emma Marrone ospiti nella stessa puntata di C'è posta per te di sabato 17 gennaio

Sabato 17 gennaio 2026, nella seconda puntata di C'è Posta per Te, saranno ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino. La loro presenza arricchirà l'evento, offrendo ai telespettatori uno sguardo su storie e emozioni condivise. La trasmissione, come di consueto, si propone di coinvolgere e emozionare il pubblico attraverso testimonianze autentiche e momenti di sincera intimità.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono gli ospiti della seconda puntata di C'è Posta per Te di sabato 17 gennaio 2026. Ex coppia amatissima, oggi legati da un rapporto di amicizia, regaleranno sorprese a spettatori e ai protagonisti delle storie dello show di Maria De Filippi.

