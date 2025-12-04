Castelnuovo d' Avane | ecco i progetti per farlo rivivere
La rinascita di un paese è anche la rinascita di una cultura capace di guardare indietro, alla sua storia e memoria, per immaginare un futuro che non tradisca il territorio, le persone, il lavoro, le relazioni col paesaggio, le nuove parole da usare.Entro la fine del 2026 Castelnuovo d’Avane. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rassegna stampa: presentato il progetto di rigenerazione di Castelnuovo d'Avane. Se ne parla sul Corriere di Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Tre progetti per la memoria. Caccia ai mecenati per Castelnuovo - Una nuova vita per Castelnuovo d’Avane, il borgo toscano segnato dalla storia e oggi al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione culturale. Si legge su lanazione.it
Il Festival Orientoccidente parte da Castelnuovo d'Avane - Dopo varie anteprime (Chris Jagger, Edlynn & Le Corde, l’ensemble di Arlo Bigazzi con Stefano Dona Donato, l’iniziativa per ricordare Giovanni Falcone, il progetto multietnico ... Lo riporta lanazione.it
Castelnuovo d'Avane, due operai precipitano dal solaio del cantiere di ristrutturazione del borgo: uno è grave - Il borgo destinato a rinascere con 20 milioni di finanziamento del Pnrr diventa in un giorno d'estate il borgo del dramma, a causa di un grave infortunio sul lavoro. Scrive corrierefiorentino.corriere.it