Casta Diva da brividi | Irene Petitto interpreta Maria Callas e conquista la seconda puntata di Tali e Quali Show

Irene Petitto, cantante e insegnante di canto della Cosascuola Music Academy, ha ottenuto un riconoscimento importante vincendo la seconda puntata di “Tali e Quali Show” su Rai 1. Con un’interpretazione di “Casta Diva” di Maria Callas, ha saputo coinvolgere pubblico e giuria, confermando il suo talento e la sua presenza sul palco. Forlì si è dimostrata orgogliosa del suo successo, che testimonia l’alta qualità della scena musicale locale.

Forlì applaude Irene Petitto. La cantante e insegnante di canto della Cosascuola Music Academy ha vinto la seconda puntata di “Tali e Quali Show”, andata in onda venerdì sera su Rai 1, conquistando pubblico e giuria con una intensa interpretazione di Casta Diva di Maria Callas. Un’esibizione che le ha permesso di totalizzare ben 66 punti, distaccando nettamente il secondo e il terzo classificato, rimasti a circa quindici punti di distanza, nel talent show condotto da Nicola Savino. Un successo televisivo che arriva in un momento particolarmente significativo per l’artista romagnola. Entro la fine di gennaio, infatti, uscirà su tutte le piattaforme digitali il suo primo singolo, Myself in me, scritto dalla stessa Irene Petitto insieme a Luca Medri – direttore di Cosascuola Music Academy, pianista e compositore – e a David Sabiu, direttore, compositore, percussionista e arrangiatore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dello show Leggi anche: Tali e quali 2026: la classifica della seconda puntata del 16 gennaio, vincitore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eva Marco – Norma (Vincenzo Bellini) Original Lyrics (Italian) Casta diva, che inargenti Queste sacre antiche piante, A noi volgi il bel sembiante Senza nube e senza vel. Tempra, o Diva, Tempra tu de’ cori ardenti, Tempra ancora lo zelo audace, Spargi in te - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.