Tali e quali 2026 | la classifica della seconda puntata del 16 gennaio vincitore

Ecco la classifica e il vincitore della seconda puntata di Tali e Quali 2026, trasmessa il 16 gennaio. Al termine della serata, Nicola Savino ha annunciato chi ha conquistato il primo posto e come si sono posizionati gli altri concorrenti. Di seguito i dettagli aggiornati sulla performance dei partecipanti e l’esito finale della puntata.

. Chi ha vinto (vincitore) la seconda puntata di Tali e Quali 2026 e qual è stata la classifica? Al termine della serata Nicola Savino ha annunciato il vincitore e la classifica. A vincere la puntata è stato. In aggiornamento LA CLASSIFICA La seconda puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata: In aggiornamento Tali e quali 2026: quante puntate. Abbiamo visto la classifica, ma quante puntate sono previste per Tali e quali 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per quattro puntate, ogni venerdì sera, a partire dal 9 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tali e quali 2026: la classifica della seconda puntata del 16 gennaio, vincitore Leggi anche: Tali e quali 2026: la classifica della prima puntata del 9 gennaio, vincitore Leggi anche: Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tali e quali: imitazioni, vincitori e classifiche del 2026; Tali e Quali, riassunto puntata 9 gennaio 2026: Conti consacra Savino, Malgioglio sfotte Carmen Di Pietro, classifica e vincitori; Tali e Quali 2026 al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma. Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026 - Seconda puntata di Tali e Quali 2026 in prima serata su Rai1 con Nicola Savino: giuria, giudici e concorrenti! superguidatv.it

Tali e quali 2026, puntata 16 gennaio/ Diretta e concorrenti: Francesco Totti giudice speciale - Le anticipazioni della seconda puntata di Tali e Quali 2026: giudice speciale della serata è Francesco Totti. ilsussidiario.net

Nella puntata di stasera di “Tali e Quali 2026” arriva il giudice Francesco Totti - Il primo è Francesco Divito, che si è piazzato primo impersonando Antonella Ruggiero e la sua Vacanze Romane. iodonna.it

Il nuovo anno prosegue nel segno di Annalisa, che si conferma la regina indiscussa delle radio italiane. La classifica dei brani più trasmessi nella settimana 2 del 2026 (dal 2 all’8 gennaio) vede Esibizionista stabilmente al primo posto per la seconda settiman - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.