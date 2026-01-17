Su 145 cartelli pubblicitari presenti a Brugherio, soltanto 7 risultavano conformi alle normative vigenti. L’operazione di controllo condotta dalla polizia locale nell’ultimo anno ha evidenziato una diffusa irregolarità, con sanzioni complessive superiori ai 56.000 euro. Questi dati sottolineano l’importanza di rispettare le norme per un’installazione corretta e legale dei cartelloni pubblicitari.

Su 145 cartelloni pubblicitari installati a Brugherio, soltanto 7 erano in regola. Questo il bilancio inaspettato dell’opera di controllo perseguita lo scorso anno dagli agenti della polizia locale di Brugherio. Le verifiche, che da diversi anni non venivano effettuate, hanno riguardato l’intero territorio comunale. Degli impianti controllati 106 erano privi di autorizzazione, 24 con autorizzazione scaduta, 1 posizionato in modo difforme, 6 sono stati rimossi prima della verbalizzazione, 1 oggetto di sequestro giudiziario. Sono stati emessi 131 verbali di infrazione da 430 euro ciascuno per una cifra complessiva di 56. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartelli pubblicitari abusivi. In regola solo 7 su 145: multe per oltre 56mila euro

