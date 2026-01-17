Carnevali | Commisso era un grande presidente investiva personalmente e aveva una visione
Durante il pre-partita di Napoli-Sassuolo, Carnevali ha commentato il ruolo di Commisso come presidente, sottolineando la sua capacità di investire personalmente e di avere una visione chiara per la crescita del club. Le sue parole riflettono l'importanza di una leadership forte e di una strategia a lungo termine nel calcio. L’intervista offre uno sguardo sulle dinamiche di gestione e sulla figura di Commisso nel contesto del Sassuolo.
L’a.d. del Sassuolo Carnevali è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato. Carnevali: «Commisso è una grande perdita, aveva una visione». «Commisso è una perdita per tutti noi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, lego la sua figura a quella di Barone. Perdiamo uno dei pochi presidenti che investivano personalmente, una persona speciale. Soprattutto penso un uomo con una visione ancora dettata dal cuore e dalla volontà di costruire. Pensiamo al Viola Park. è per tutti noi una perdita. Mercato? In estate siamo stati bravi, ora dobbiamo solo fare delle piccole valutazioni per comprendere come intervenire e dove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
