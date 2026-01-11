Un mese a Carnevale Cantieri e lavori in piazza cambia l’organizzazione

A un mese da Carnevale, la città si prepara ai cambiamenti in vista delle festività. Dopo le celebrazioni natalizie, sono in corso lavori e interventi in piazza, che richiedono una nuova organizzazione degli spazi pubblici. Il Carnevale, quest’anno in programma dal 12 febbraio, si avvicina e le attività si adattano alle esigenze di rinnovamento e di sicurezza per accogliere cittadini e visitatori.

Finite le festività natalizie, manca solo un mese al Carnevale che prenderà il via Giovedì Grasso 12 febbraio. Si avvia quindi il percorso che conduce all'edizione 2026 del Carnevale ascolano e il direttivo dell'associazione Il Carnevale di Ascoli, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha già iniziato a lavorare sotto l'aspetto logistico per organizzare un'edizione che richiederà alcuni ulteriori accorgimenti, alla luce dei tanti cantieri presenti nel centro storico, ma soprattutto considerando l'avvio dei lavori per la riqualificazione di piazza Arringo, entro il mese di gennaio, che da sempre è uno dei principali spazi carnascialeschi sotto i riflettori anche per la tradizionale presenza di gruppi mascherati con postazioni fisse.

