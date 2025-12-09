Furti a Civita Castellana in calo anche quelli in abitazione
Da Civita Castellana c'è chi segnala una crescente preoccupazione per l'aumento dei furti sul territorio comunale. Tuttavia, i dati ufficiali diffusi dalla prefettura di Viterbo raccontano una storia diversa.Dalla banca dati delle forze di polizia emerge che nei primi undici mesi del 2024 si sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Furti a Civita Castellana: in due trovati con passamontagna, binocolo e arnesi da scasso e denunciati
CIVITA CASTELLANA – La paura è palpabile e molti cittadini raccontano di non sentirsi più al sicuro nemmeno tra le proprie mura #civitacastellana #furti #ladri #sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Civita Castellana, riparte l'impianto di depurazione della Brecciara - L’incessante lavoro dei tecnici della Talete ha permesso di ripristinare la funzionalità della struttura - Si legge su ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com