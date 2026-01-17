Capolavoro Delago in discesa a Tarvisio | è il suo primo successo in Coppa del Mondo
Nicol Delago conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa di Tarvisio, sabato 17 gennaio. Nata a Selva di Val Gardena nel 1996, l’atleta italiana ha ottenuto un risultato importante, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo per lo sci alpino italiano. Questo successo rappresenta un momento significativo per Delago e per lo sport nazionale, proseguendo una serie di traguardi raggiunti dagli atleti italiani in questa stagione.
(Adnkronos) –Nicol Delago firma il suo capolavoro nella discesa a Tarvisio, oggi sabato 17 gennaio. L'azzurra, nata a Selva di Val Gardena nel 1996, trova la sua prima vittoria in Coppa del Mondo e regala all'Italia un'altra storica prima volta (dopo il successo di Giovanni Franzoni ieri a Wengen). Nicol ha chiuso la sua gara in 1'46"28, davanti alla tedesca Weidle e alla fuoriclasse Lindsey Vonn, ancora sul podio con un bel terzo posto. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Nicol Delago fa un’impresa totale vincendo la discesa di Tarvisio: primo successo in Coppa del Mondo
Leggi anche: Sci, Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo
Groenlandia, la nuova minaccia di Trump: Dazi a chi non sostiene piano Usa.
Capolavoro di Nicol Delago: prima vittoria nella discesa di Tarvisio. Vonn terza, Goggia lontana - La trentenne di Selva di Val Gardena è la più veloce sulla Di Prampero e conquista il primo successo davanti alla tedesca Weidle. msn.com
Nicole Delago conquista la discesa libera a Tarvisio, Goggia undicesima: “Ho dato tutto” - 28 ) ha messo tutte in riga, anticipando la tedesca Winkelmann (+20) e ... msn.com
Capolavoro Delago in discesa a Tarvisio: è il suo primo successo in Coppa del Mondo - L’azzurra, nata a Selva di Val Gardena nel 1996, trova la sua prima vittoria in Coppa del Mondo e regala ... msn.com
La 33enne di Astino ha chiuso in trentanovesima posizione a 2"42 dalla tedesca e controllando la prova. #goggia #delago #sci #ski #coppadelmondo #skiing #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.