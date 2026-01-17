Capolavoro Delago in discesa a Tarvisio | è il suo primo successo in Coppa del Mondo

Nicol Delago conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa di Tarvisio, sabato 17 gennaio. Nata a Selva di Val Gardena nel 1996, l’atleta italiana ha ottenuto un risultato importante, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo per lo sci alpino italiano. Questo successo rappresenta un momento significativo per Delago e per lo sport nazionale, proseguendo una serie di traguardi raggiunti dagli atleti italiani in questa stagione.

(Adnkronos) –Nicol Delago firma il suo capolavoro nella discesa a Tarvisio, oggi sabato 17 gennaio. L'azzurra, nata a Selva di Val Gardena nel 1996, trova la sua prima vittoria in Coppa del Mondo e regala all'Italia un'altra storica prima volta (dopo il successo di Giovanni Franzoni ieri a Wengen). Nicol ha chiuso la sua gara in 1'46"28, davanti alla tedesca Weidle e alla fuoriclasse Lindsey Vonn, ancora sul podio con un bel terzo posto.

