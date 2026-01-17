Nicol Delago fa un'impresa totale vincendo la discesa di Tarvisio | primo successo in Coppa del Mondo

Nicol Delago ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, dominando la discesa di Tarvisio. Partita con il pettorale numero 3, la sciatrice italiana ha dimostrato grande determinazione e capacità tecnica. Questo risultato rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, segnando un passo significativo nel panorama dello sci alpino internazionale.

Nicol e Nadia Delago da urlo nella seconda prova di discesa a Tarvisio. Sofia Goggia fa fatica - Le sorelle Delago sono grandi protagoniste nella seconda prova della discesa libera di Tarvisio. oasport.it

Sci: Nicol Delago miglior tempo nella seconda prova in discesa Tarvisio - Nicol Delago è l'autrice del miglior tempo nella seconda ed ultima prova in vista della discesa libera di Tarvisio che domani a partire dalle 10:45 riporterà la Coppa del Mondo sulla pista Di Prampero ... ansa.it

A Tarvisio, con Nicol Delago che ha chiuso al comando il secondo e ultimo training ("davvero contenta del feeling"), ma anche la sorella Nadia molto veloce, è vigilia della discesa sulla "Di Prampero". Voce alle azzurre protagoniste - facebook.com facebook

#SciAlpino Nicol Delago davanti a tutte nell'ultimo test sulla "Di Prampero", ma sono la sorella Nadia e ancora Ortlieb ad impressionare #FISAlpine #AlpineSkiing #16Gennaio #scialpinofemminile dlvr.it/TQNVYz x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.