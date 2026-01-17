Sci Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo
Nicol Delago si impone nella discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo, sfruttando la nebbia che ha complicato la prova delle altre atlete. La gara si conclude con una performance solida da parte dell'atleta italiana, mentre Sofia Goggia non riesce a mantenere i suoi standard. Un risultato che evidenzia la competitività delle sciatrici azzurre in una fase importante della stagione.
Vittoria a sorpresa per Nicol Delago nella discesa libera di Tarvisio, gara valevole per la Coppa del mondo di sci. L'azzurra è stata autrice di una prova straordinaria che l'ha vista precedete la tedesca Winkelmann e l'americana Lindsey Vonn. Sesta laura Pirovano, decima Nadia Delago, male invece Sofia Goggia e prova incolore anche delle altre azzurre. La prova però a dire il vero è stata condizionata dalla nebbia che ha penalizzato tutte le atlete dopo le prime 5 (tra cui c'era anche Nicol Delago). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
