Nicol Delago si impone nella discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo, sfruttando la nebbia che ha complicato la prova delle altre atlete. La gara si conclude con una performance solida da parte dell'atleta italiana, mentre Sofia Goggia non riesce a mantenere i suoi standard. Un risultato che evidenzia la competitività delle sciatrici azzurre in una fase importante della stagione.

Vittoria a sorpresa per Nicol Delago nella discesa libera di Tarvisio, gara valevole per la Coppa del mondo di sci. L'azzurra è stata autrice di una prova straordinaria che l'ha vista precedete la tedesca Winkelmann e l'americana Lindsey Vonn. Sesta laura Pirovano, decima Nadia Delago, male invece Sofia Goggia e prova incolore anche delle altre azzurre. La prova però a dire il vero è stata condizionata dalla nebbia che ha penalizzato tutte le atlete dopo le prime 5 (tra cui c'era anche Nicol Delago). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo

Leggi anche: Splendida Nicol Delago: vince la discesa libera di Tarvisio, Goggia soltanto undicesima

Leggi anche: Sci, Nicol Delago vince libera Tarvisio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lindsey Vonn vince ancora, dominata la discesa sprint di Zauchensee! Podio sfiorato per Pirovano, Goggia solo 17ª, Nicol Delago e Curtoni in top-10; Coppa del mondo di sci, Nina Ortlieb vince la prima prova; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Sci, Vonn in forma olimpica: vince la discesa sprint a Zauchensee. Pirovano quarta, Goggia 17°.

Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo di sci - Straordinaria prova dell'azzurra che approfitta anche della nebbia che ha penalizzato le avversarie. corriere.it