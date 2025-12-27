Ha un arresto cardiaco salvato dalla moglie e dal Dae
Sta bene ed è tornato alla sua vita quotidiana l’uomo di 67 anni colpito da arresto cardiaco nei giorni scorsi a Calendasco. Un esito positivo reso possibile dalla prontezza dei presenti, dalla chiamata immediata al 112 e dalla presenza di un defibrillatore automatico esterno (Dae) nelle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Salvato un uomo in arresto cardiaco grazie al DAE
