Sta bene ed è tornato alla sua vita quotidiana l’uomo di 67 anni colpito da arresto cardiaco nei giorni scorsi a Calendasco. Un esito positivo reso possibile dalla prontezza dei presenti, dalla chiamata immediata al 112 e dalla presenza di un defibrillatore automatico esterno (Dae) nelle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Ha un arresto cardiaco, salvato dalla moglie e dal Dae

