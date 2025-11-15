Francavilla rende omaggio al cardiologo Di Renzo | ha salvato la vita a un passeggero in arresto cardiaco sul treno
Francavilla al Mare ha reso omaggio al cardiologo Antonio Di Renzo per il coraggio e la professionalità dimostrati con una targa di riconoscimento, consegnata al giovane concittadino dalla sindaca Luisa Russo davanti alla sua famiglia.Di Renzo, cardiologo trentenne che lavora a Milano, il 12. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Nuovi portali digitali in arrivo! Il Comune di Francavilla d’Ete presenta i nuovi strumenti online pensati per rendere ancora più semplice scoprire e vivere il territorio. Un nuovo sito e una web app per trovare informazioni su punti di interesse, attività commer - facebook.com Vai su Facebook
Francavilla Fontana, morto a 66 anni il dottor Giovanni Mileti. L'omaggio dei colleghi: «Faro di luce, esempio di umanità» - Lutto nella Asl Brindisi: è morto a 66 anni il dottor Giovanni Mileti, direttore del Reparto di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “D. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive