Cina-Canada Carney da XI | Costruiamo nuova partnership strategica

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro canadese Mark Carney, il primo leader canadese a visitare la Cina in oltre otto anni. Durante l'incontro, si è discusso della possibilità di rafforzare e sviluppare una nuova partnership strategica tra i due Paesi, con l’obiettivo di promuovere una collaborazione più stabile e condivisa in ambito economico e diplomatico.

(LaPresse) Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino il primo ministro del Canada Mark Carney, primo premier canadese a recarsi in Cina negli ultimi 8 anni. "Dobbiamo lavorare rapidamente e su larga scala per trovare nuovi partner, diversificare il nostro commercio e attrarre livelli di investimento senza precedenti nel nostro Paese", ha detto Carney aggiungendo: "Con questo approccio che il Canada sta stringendo una nuova partnership strategica con la Cina".

