Campobasso - Carpi 2-0 | L' ex Bifulco punisce un brutto Carpi

Il Campobasso si impone sul Carpi con un risultato di 2-0, proseguendo il momento difficile degli emiliani, che registrano la loro sesta partita senza vittorie e la terza consecutiva in trasferta. La sfida ha visto l'ex Bifulco segnare il gol decisivo, confermando la fase complessa del Carpi, ancora alla ricerca di continuità dopo le recenti sconfitte.

Campobasso ancora fatale al Carpi, che perde 2-0 in Molise ed allunga il periodo no (sono 6 le partite senza successi), collezionando la terza sconfitta di fila in trasferta con due reti di scarto, dopo il 2-4 incassato a Forlì e lo 0-2 ad Alessandria contro la Juve Next Gen. Il match ha confermato le difficoltà delle ultime uscite dei biancorossi, apparsi passivi e senza la brillantezza di qualche tempo fa, ma soprattutto che senza Cortesi - infortunato ed al centro di un forte interesse di mercato da parte dell'Arezzo - il Carpi fa notoriamente fatica a rendersi pericoloso ed a creare difficoltà alle difese avversarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

