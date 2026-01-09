Torino Morandin | Marianucci Asllani e Obrador vi spiego il calciomercato granata

In questo approfondimento, analizziamo la situazione del calciomercato del Torino, con particolare attenzione alle trattative in entrata e in uscita. L’esperto Morandin illustra le strategie e gli obiettivi dei granata, focalizzandosi sui profili di Marianucci, Asllani e Obrador. Un quadro chiaro e obiettivo per comprendere le dinamiche di una squadra in fase di definizione, tra incostanza e ricerca di stabilità.

