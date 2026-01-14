Calciomercato Torino | intreccio Asllani Anjorin Cosa sta succedendo in queste ore per il centrocampo granata svelate le mosse

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato di gennaio, il Torino si concentra sul rafforzamento del centrocampo, con particolare attenzione alle trattative con Asllani e Anjorin. In queste ore si delineano le mosse ufficiali e le strategie del club granata, in un momento di approfondimenti e negoziazioni che potrebbero influenzare l’assetto della squadra. Ecco cosa sta succedendo nel vivo delle trattative e quali sono le possibilità future.

Calciomercato Torino: intreccio Asllani Anjorin per il centrocampo granata. Le mosse e cosa sta succedendo in queste ore Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e accende i riflettori su due piazze che, per motivi diversi, cercano la svolta nella zona nevralgica del campo. Cagliari e Genoa sono le protagoniste delle ultime ore, con mosse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato torino intreccio asllani anjorin cosa sta succedendo in queste ore per il centrocampo granata svelate le mosse

© Calcionews24.com - Calciomercato Torino: intreccio Asllani Anjorin. Cosa sta succedendo in queste ore per il centrocampo granata, svelate le mosse

Leggi anche: Torino, Morandin: «Marianucci, Asllani e Obrador, vi spiego il calciomercato granata»

Leggi anche: Calciomercato Juve: il tesoretto arriva dal Brasile. 20 milioni da queste sue cessioni, cosa sta succedendo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Accomando: Asllani-Torino finita! E occhio all'intreccio con Frattesi; FLASH| Asllani tra Inter e Torino: il retroscena sull'interruzione del prestito, l'esperto di mercato fa chiarezza; Il Torino accelera sul mercato: Petrachi vuole Soumaré per il centrocampo; Calciomercato Torino Petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio | da Ricardo all’intreccio Marianucci! Tutti i nomi.

calciomercato torino intreccio asllaniTorino, pronti tre addii: c’è anche Nkounkou - Serata magica quella di ieri, martedì 13 gennaio, per il Torino allenato da Marco Baroni che è riuscito a ... fantamaster.it

calciomercato torino intreccio asllaniTorino, addio di Asllani vicino, è caccia al sostituto: Prati il primo obiettivo - Calciomercato Torino / Asllani verso il rientro all’Inter, Prati resta un nome caldo per sostituirlo a centrocampo. toro.it

calciomercato torino intreccio asllaniAsllani separato in casa Torino, quale futuro? L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione: non mancano le richieste all’estero! - L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione: non mancano le richieste all’estero! calcionews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.