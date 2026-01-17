Il calcio italiano si ferma in segno di rispetto per Rocco Commisso. La Federcalcio ha annunciato un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite del fine settimana, comprese le gare posticipate, organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile. Questa iniziativa intende rendere omaggio alla memoria di Commisso, figura importante nel mondo del calcio e figura di rilievo nel panorama sportivo nazionale.

Decisione ufficiale della Federcalcio. Un minuto di raccoglimento sarà osservato prima di tutte le gare del fine settimana organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile, posticipi inclusi, in memoria di Rocco Commisso. Il provvedimento arriva dalla FIGC, che ha voluto rendere omaggio al presidente della Fiorentina. «Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa», ha dichiarato Gabriele Gravina. «Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano: lo ricorderemo per entusiasmo e visione». L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Calcio italiano in lutto: minuto di raccoglimento per Commisso

