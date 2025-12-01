Lutto Pietrangeli il calcio italiano si ferma per ricordare il tennista Un minuto di raccoglimento nei campi deciso dalla Figc – Il comunicato

Dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, la FIGC ha ufficialmente reso noto, attraverso un comunicato sul proprio sito, che si terrà un momento di raccoglimento prima delle partite di questa settimana. L’iniziativa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lutto Pietrangeli, il calcio italiano si ferma per ricordare il tennista. Un minuto di raccoglimento nei campi deciso dalla Figc – Il comunicato

