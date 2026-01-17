Calcio italiano in lutto | minuto di raccoglimento per Commisso

La Federcalcio ha annunciato che, in occasione del fine settimana, sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Serie A Femminile, inclusi i posticipi, in memoria di Rocco Commisso. Questa decisione riflette il rispetto e la vicinanza del calcio italiano alla famiglia e alla memoria del dirigente scomparso.

Decisione ufficiale della Federcalcio. Un minuto di raccoglimento sarà osservato prima di tutte le gare del fine settimana organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile, posticipi inclusi, in memoria di Rocco Commisso. Il provvedimento arriva dalla FIGC, che ha voluto rendere omaggio al presidente della Fiorentina. «Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa», ha dichiarato Gabriele Gravina. «Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano: lo ricorderemo per entusiasmo e visione». L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

