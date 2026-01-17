Calcio | Antoniozzi Fdi ' Commisso grande calabrese'

Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo del calcio, era conosciuto non solo per la sua carriera, ma anche per il forte legame con le sue radici calabresi. Originario di Gioiosa Ionica, ha rappresentato un esempio di successo e dedizione, contribuendo allo sviluppo sportivo e sociale della sua regione. La sua figura rimane un punto di riferimento per la comunità calabrese e per gli appassionati di calcio in Italia.

Commisso: «Non cedo la Fiorentina. Classifica complicata, ma ho fiducia in chi gestisce la squadra. Le minacce sono vergognose» - La Fiorentina sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia e i tifosi, adesso, si aspettano un rapido cambio di marcia. ilmessaggero.it

Commisso, cedere la Fiorentina? Non ho mai mollato e non lo farò adesso - Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso", ai tifosi per il rischio retrocessione "dobbiamo solo chiedere scusa per quanto ... ansa.it

La società FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il calciatore Manuel Antoniazzi passato a titolo definitivo alla Luparense FC. - https://www.zonacalciofaidate.it/p=608204 - facebook.com facebook

