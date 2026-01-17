**Calcio | Fiorentina morto il presidente Commisso**

È morto Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina. La società ha annunciato la sua scomparsa sui social, esprimendo dolore e cordoglio alla famiglia. Commisso aveva contribuito in modo significativo alla storia del club e al mondo del calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il calcio e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

