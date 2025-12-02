Giovane papà stroncato da un malore sotto gli occhi del figlio | Macerata e Sambucheto sotto choc

Il 43enne Alessandro Fratini si è sentito male mentre era in casa con la moglie e il figlio. Una tragedia improvvisa ha colpito le comunità di Macerata, Montecassiano e Sambucheto: Alessandro Fratini, 43 anni, informatico e giovane papà, è morto nel primo pomeriggio di domenica a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella propria abitazione insieme alla moglie e al figlio di sei anni. Il malore e i soccorsi. Il dramma si è consumato nella casa di via Remo Pagnanelli, nel quartiere Pace di Macerata. Fratini si è sentito male all’improvviso. La moglie ha immediatamente chiamato il 118 e i soccorsi sono arrivati nel giro di pochissimi minuti, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

