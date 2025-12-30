Mercoledì 31 dicembre si terranno i funerali di Elia Bailot, scomparso all’età di 37 anni a causa di un malore. La cerimonia si svolgerà nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo, dopo il nulla osta della Procura a seguito dell’autopsia. Un momento di commiato per ricordare una vita interrotta prematuramente.

Si svolgeranno mercoledì 31 dicembre, nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo, i funerali di Elia Bailot dopo che la Procura ha dato il nulla osta a seguito dell'autopsia. Il 37enne è morto stroncato da un malore a pochi giorni dalla festa di Natale. Lascia la mamma Nadia, il papà Enore, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Mercoledì i funerali di Elia Bailot, stroncato da un malore a 37 anni

Leggi anche: Venerdì i funerali di Roberto Moret, morto a 46 anni stroncato da un malore

Leggi anche: Maresciallo dei Carabinieri stroncato da un malore a 47 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I funerali di Brigitte Bardot si terranno mercoledì 7 gennaio nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption a Saint-Tropez, seguiti da una "sepoltura privata e confidenziale". Lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot all'agenzia France Presse. Sebbene il - facebook.com facebook