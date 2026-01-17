Calabro si gode il blitz: “Vittoria di cuore e strategia” Tempo di lettura: 2 minuti. La vittoria della Carrarese, ottenuta con impegno e tattica, rappresenta un risultato importante nel campionato, mentre l’Avellino deve rivedere le proprie strategie dopo questa sconfitta. Una serata che rimarrà impressa negli appassionati di calcio, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e di una buona organizzazione in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Una notte da incorniciare per la Carrarese, una serata amara per l’Avellino. Al termine della sfida che ha visto i toscani imporsi sul prato del “Partenio-Lombardi”, il tecnico azzurro Antonio Calabro si è presentato ai microfoni con l’orgoglio di chi ha visto la propria creatura eseguire il piano perfetto. “Sapevamo che venire a giocare in questo stadio, davanti a una tifoseria così calda, sarebbe stata una prova del fuoco,” ha esordito l’allenatore. “I ragazzi sono stati straordinari: hanno saputo soffrire quando l’Avellino spingeva e hanno colpito con la cattiveria agonistica che serve in queste partite da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dagli spogliatoi. Calabro: "Questa è una vittoria fondamentale» - Antonio Calabro (nella foto) è consapevole dell’importanza di questi tre punti non solo per la classifica ma anche per il morale dei suoi ragazzi. lanazione.it

